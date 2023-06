Championnats de Belgique de cyclisme - Un duel entre Remco Evenepoel et Wout van Aert attendu dans le contre-la-montre à Herzele

Van Aert a été couronné dans cette spécialité à Middelkerke (2019) et à Coxyde (2020). Remco Evenepoel l'a été l'an dernier à Gavere devant respectivement Yves Lampaert, 2e à 37 secondes, et Victor Campenaerts, 3e à 1:34). Ces deux derniers ne seront pas au départ ce jeudi. Les deux meilleurs coureurs belges se sont retrouvés au départ d'une même course pour la première fois de l'année la semaine dernière au Tour de Suisse, qui proposait deux chronos. Evenepeol avait fini 2e de la 1e étape derrière le Suisse Stefan Küng, mais juste devant van Aert. Le coureur de Soudal-Quick Step avait aussi pris la 2e place du contre-la-montre final derrière l'Espagnol Juan Ayuso, tandis que le coureur de Jumbo-Visma se classait 5e. Les autres coureurs devraient se battre pour la médaille de bronze, comme Alec Segaert, qui a remporté le contre-la-montre d'ouverture du Giro Next Gen, Ilan Van Wilder, Cian Uijtdebroeks ou encore Rune Herregodts. On attend de la pluie cet après-midi à Herzele, où Wout van Aert s'élancera à 16h37, deux minutes avant Remco Evenepoel, pour un chrono de 41,8 kilomètres. (Belga)