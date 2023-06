Championnats de Belgique de cyclisme - Wout van Aert champion de Belgique du chrono, Remco Evenepoel chute et termine 4e

Van Aert a bouclé les 42 km du circuit en 51:52 avec 49 secondes d'avance sur Alec Segaert (Lotto Dstny) et 1:05 sur Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) qui ont complété le podium. Le duel entre Evenepoel et Van Aert aura finalement tourné court après une chute du premier cité en début de parcours. Sous la pluie, le champion du monde a glissé dans un virage et perdu tous ses espoirs de renouveler son titre, comptant notamment 56 secondes de retard sur Van Aert au premier pointage. Evenepoel a ensuite retrouvé son rythme mais n'est pas parvenu à accrocher une place sur le podium, échouant à la 4e place à 1:21 de Van Aert qui a décroché sa deuxième victoire de la saison, la 41e de sa carrière. Absent en 2021 et en 2022, Van Aert remporte ainsi son troisième titre de champion de Belgique du chrono après ceux conquis en 2019 et 2020. (Belga)