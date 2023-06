Corps retrouvé à Anderlecht: la police lance un appel à témoins

"Durant la nuit du mardi 20 juin au mercredi 21 juin 2023, le corps d'un homme âgé de 29 ans, identifié par les enquêteurs, a été retrouvé sans vie près du Parc Peterbos, du côté de la rue de la Prose à Anderlecht. La victime portait un pantalon noir, un t-shirt gris foncé, une doudoune noire et une paire de baskets noires", détaille l'appel à témoins. "Elle circulait à bord d'une Suzuki Swift immatriculée 2-DNW-462, qu'elle avait stationnée boulevard de la Grande Ceinture, face au n°29. Dans le cadre de cette enquête, la police recherche toute personne qui aurait été témoin ou qui aurait vu ou entendu une situation suspecte au moment des faits", précise le texte officiel. Toute personne ayant des informations sur ces faits est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone 0800 30 300 ou via l'email avisderecherche@police.belgium.eu. "La discrétion est assurée", souligne la police. (Belga)