Délégation iranienne à Bruxelles - Le CD&V attend un signal clair d'Hadja Lahbib

"Si elle donne un signal clair, la majorité peut tourner la page. Pour être en mesure de fonctionner correctement, on a besoin de confiance dans la majorité et, pour cela, elle doit faire un effort", a dit le chef de groupe à la Chambre, Servais Verherstraeten, à la VRT. Mercredi, le Premier ministre Alexander De Croo a concédé devant la commission des Relations extérieures que les "choses auraient dû se passer autrement" dans ce dossier entre les gouvernements fédéral et bruxellois. Les chrétiens-démocrates attendent également une déclaration de la ministre MR qui irait dans ce sens. Les socialistes et les écologistes se montrent toujours très sévères à l'égard de Mme Lahbib et estiment qu'ils ne peuvent lui accorder leur confiance à ce stade. Ils attendent toujours des explications face à des zones d'ombre trop nombreuses à leurs yeux dans le dossier. "J'ai senti que c'était un peu le temps de la revanche. La démission de Sarah Schlitz et celle de Pascal Smet n'ont pas encore été digérées. J'ai senti du revanchisme au PS. Pour une part, ce n'est pas le moment mais cela n'empêche pas que nous attendons un signal clair de la ministre des Affaires étrangères", a ajouté M. Verherstraeten. (Belga)