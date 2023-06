Euro de basket dames - Les Belgian Cats au défi de la Serbie, tenante du titre, en quarts de finale

Les Belges ont rejoint la capitale slovène mardi en provenance de Tel Aviv où elles avaient validé par un trois sur trois dans leur groupe leur billet pour ces quarts de finale. Elles joueront pour la première fois dans la Stozice Arena. Après un revers contre la Hongrie dans sa poule à Ljubljana, la Serbie a été contrainte au barrage, remporté dans la douleur face à la Grande-Bretagne mardi soir. Cela vaut aux Serbes de rencontrer tôt dans le tournoi une équipe belge qu'elles désignent elles-mêmes comme "archi-favorite". Rachid Meziane, le sélectionneur français des Belgian Cats, le sait, ce serait "une grave erreur de penser que les Serbes vont continuer à jouer à ce niveau-là (moyen depuis le début de l'Euro, ndlr)". Julie Allemand a prévenu aussi: "on les connait, on connait leur âme. On sait comment la coach (Marina Maljkovic, coach d'Emma Meesseman à Fenerbahce, ndlr) va donner des missions à ses joueuses. On sait qu'Emma, elle va être détruite et on sait que moi aussi. Que ça va être très ciblé et très dur, mais si on reste sereine les 40 minutes, je pense qu'on peut les battre." Le vainqueur de ce duel jouera le gagnant de France/Monténégro en demi-finales. Les perdants respectifs joueront pour les places 5 à 8. Les deux autres quarts de finale opposent la Hongrie à la République tchèque et l'Espagne à l'Allemagne. (Belga)