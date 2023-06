Euro de basket dames - Les Françaises élogieuses sur les Belgian Cats: "elles produisent du très beau basket"

La Belgique a offert une véritable démonstration dans son quart de finale en dominant la Serbie, tenante du titre, 93-53 et pour Romane Bernies, l'une des meneuses de l'équipe de France, elle "produit du très beau basket depuis le début du tournoi. Je pense que ça va être un beau match et on est contente de retrouver nos amis belges", a ajouté l'arrière du club de Montpellier, coéquipière de Julie Vanloo et Kyara Linskens. Elle a aussi évolué aux côtés de Julie Allemand, lors du passage de la Liégeoise dans l'Hérault. "Je connais les deux Julie et Kyara. La Belgique, c'est une superbe équipe. Elles sont là depuis longtemps ensemble, mais on voit que cette année, elles sont au top de leur basket. Les filles sont arrivées à maturité. Déjà individuellement, ce sont des supers joueuses et en équipe, elles proposent du très beau basket. Cela va être une très belle bataille." Même son de cloche pour une autre joueuse de Montpellier, Marieme Badiane, championne de France avec Julie Allemand à Lyon en 2019. "Elles sont fortes de partout", a commenté l'intérieure française. "Très fortes à la mène, très fortes à l'intérieur, elles ont un très bon cinq majeur et jouent très bien ensemble. Ce sera une équipe compliquée à jouer. Après on connaît nos forces aussi et notre quart de finale nous a rassurées. On manquait de fluidité jusqu'ici, mais là on a retrouvé du plaisir. On part confiantes." (Belga)