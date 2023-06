Euro U21 2023 - Décisif contre les Pays-Bas, De Winter savait "comment réagir aux différentes situations"

De Winter était aligné aux côtés de Zeno Debast, qui n'avait pas fait les qualifications avec les U21. "Je sais que je peux compter sur lui, lui faire confiance. La communication entre nous était bonne." De Winter a été recruté par la Juventus depuis six ans. Lors de la saison écoulée, il a été prêté à Empoli, avec qui il a disputé 14 rencontres. "J'ai beaucoup appris en jouant contre des attaquants et des équipes de très haut niveau. J'ai pris de l'expérience. J'ai commis des erreurs au début, que j'ai corrigées ensuite." Touché au genou à la mi-avril, De Winter a "travaillé dur pour être au top" à l'Euro espoirs. Après les Pays-Bas, les Belges affronteront la Géorgie, qui est seule en tête du groupe après sa victoire sur le Portugal. Le stade Paichadze pourrait être rempli pour ce duel. "C'est toujours plus chouette quand il y a des supporters. Les footballeurs veulent jouer devant beaucoup de supporters. Nous aurons une bonne opportunité car avec une victoire nous serons en bonne position", a conclu De Winter. (Belga)