Explosion à Paris: les recherches continuent pour retrouver la dernière personne disparue

"Les recherches se poursuivent", a indiqué la préfecture de police à l'AFP, précisant que l'une des deux personnes encore portées disparues jeudi matin était toujours recherchée. Les faits se sont produits mercredi en fin d'après-midi dans un immeuble abritant une école de mode privée, la Paris American Academy, près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, dans un quartier cossu de la capitale qui abrite notamment le Panthéon. La déflagration, dont l'origine restait indéterminée, de ce bâtiment de la rue Saint-Jacques et l'incendie qui a suivi a également fait 37 blessés, dont quatre présentant un pronostic vital engagé, selon un bilan provisoire. Sur place, le périmètre de sécurité a été largement réduit, a constaté une journaliste de l'AFP. Plus aucun véhicule de secours n'est présent dans la rue, seule une lance à eau est activée par intermittence par les sapeurs-pompiers pour arroser les ruines du bâtiment détruit. Quelque 270 pompiers et 70 engins, dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement, ont été engagés sur les lieux mercredi après-midi. Des experts du Laboratoire central de la préfecture de police ont aussi été dépêchés. (Belga)