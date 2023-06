Flamands/Wallons: la plainte de Paul Magnette contre un titre de HLN.be déclarée fondée

Début février, une interview de M. Magnette sur ce site était titrée, entre guillemets: "Les Flamands doivent toujours travailler dur, les Wallons préfèrent profiter de la vie. Est-ce mal ?" Le socialiste avait accusé le site d'avoir détourné ses propos. "La seule chose que j'essaie de faire, c'est de dire au contraire que dresser systématiquement les Flamands contre les Wallons est le poison de ce pays et qu'on doit essayer de comprendre que l'on a beaucoup plus en commun", avait-il expliqué. Dans sa décision rendue ce jeudi, le Conseil de déontologie journalistique constate que HLN.be a repris l'interview intégralement de Dag Allemaal, en la plaçant sous un autre titre, entre guillemets, donnant ainsi l'impression que M. Magnette avait prononcé ces mots littéralement pendant l'interview. "Mais ce n'est pas le cas, et cette citation ne figure nulle part dans l'article. C'est une combinaison de deux passages de l'interview, dont le premier n'a pas été dit ainsi, mais serait une paraphrase d'une phrase plus longue", constate le Conseil. Tandis que dans sa deuxième réponse, Paul Magnette "raconte avant tout une blague", reconnaît le Conseil. Le titre a donc pu abuser le lecteur, "surtout ceux qui, à cause du mur payant, n'ont pas accès à l'article dans son ensemble et ont manqué le contexte", selon l'organe flamand d'autorégulation journalistique. (Belga)