France: grève au JDD, qui craint son extrême droitisation

La grève a été votée pour 24 heures à 99% (77 pour, 1 contre, 5 qui ne se prononcent pas) et est reconductible. On ne sait donc pas encore si le JDD sortira dimanche. "La rédaction du JDD a appris avec stupéfaction ce jeudi l'arrivée pressentie de Geoffroy Lejeune à la tête de la direction générale du journal, en remplacement de Jérôme Béglé. Nous nous opposons avec force à cette nomination", a indiqué sa Société des journalistes (SDJ) dans un communiqué. La grève a été approuvée par "l'ensemble des services". Sollicitée par l'AFP, la direction de Lagardère, groupe auquel appartient le JDD, n'a souhaité faire aucun commentaire. Lagardère vient d'être absorbé par Vivendi, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré aux opinions réputées ultra-conservatrices. Ces dernières années, M. Bolloré a été accusé d'utiliser les médias qu'il contrôle (dont les télévisions CNews et C8, la radio Europe 1 ou le magazine Paris Match) pour promouvoir ses opinions, ce dont il se défend. C'est pourquoi la perspective de l'arrivée de M. Lejeune inquiète au JDD. "Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs actuelles, exprime des idées à l'opposé des valeurs que porte le JDD depuis soixante-quinze ans", a estimé la SDJ, rappelant la condamnation pour injure à caractère raciste envers la députée LFI Danièle Obono. Âgé de 34 ans, Geoffroy Lejeune est un ami de Marion Maréchal et un proche d'Eric Zemmour, dont Valeurs actuelles a soutenu la candidature à la présidentielle de 2022. (Belga)