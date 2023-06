Intempéries - La province de Namur déclenche la phase provinciale de crise

D'après l'IRM, il pourrait localement tomber plus de 60 mm en six heures de temps ou plus de 100 mm sur une période de 24 heures. "Les quantités les plus importantes seront le résultat de pluies durables au sein desquelles se formeront de fortes cellules orageuses, particulièrement sur une zone comprise entre la province de Namur, l'ouest de la province de Liège et une partie de la province de Limbourg", avait détaillé l'IRM dans un communiqué. Une première réunion du Comité de coordination provincial devait se tenir jeudi. En attendant, le gouverneur de la province a invité la population à éviter les déplacements inutiles et à faire preuve de vigilance. (Belga)