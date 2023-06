Intempéries - Les équipes des trois zones de secours de la province de Namur en effectif renforcé

Plus tôt dans la matinée, l'Institut royal météorologique (IRM) avait placé la province de Namur en alerte rouge aux orages en prévision des précipitations abondantes attendues. D'après l'IRM, il pourrait localement tomber plus de 60 mm en six heures de temps ou plus de 100 mm sur une période de 24 heures. Des postes de commandement opérationnels ont été prévus dans chacune des trois zones de secours (Nage, Dinaphi, Val de Sambre), indique le Centre provincial de crise. Ces dernières ont en outre renforcé leurs équipes aux différents postes dès mercredi soir et se tiennent prêtes. Le premier objectif à l'heure actuelle est de décourager les déplacements inutiles de la population et d'accroitre la vigilance. Le Centre de crise conseille aux habitants de rester à l'écoute des médias. Les consignes seront adaptées en fonction de l'évolution de la situation météo. (Belga)