Invasion de l?Ukraine - Le patron de Wagner accuse la défense russe de mentir sur la situation de guerre

Le ministre de la défense Sergueï Choïgou et le chef de l'état-major de l'armée russe Valéri Guérassimov ont raconté des "absurdités" au président Vladimir Poutine, a déclaré jeudi Prigojine sur Telegram, assurant que les troupes ukrainiennes avaient, elles, déjà remporté de francs succès. "Nous avons perdu du terrain. Des problèmes colossaux sont cachés (à la population)", a déclaré le patron du groupe Wagner. Selon lui, Choïgou et Guérassimov font état de morts massives et de destructions de matériel technologique du côté ukrainien, sans toutefois en apporter la moindre preuve. Il faut à tout prix se mobiliser massivement pour éviter une défaite russe, a-t-il ajouté. (Belga)