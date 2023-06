Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine interdit l'importation de livres en provenance de Russie

Cette loi vise à couper (encore) davantage les liens culturels entre l'Ukraine et la Russie. Les ouvrages en provenance du Belarus et des territoires ukrainiens occupés par la Russie seront également bannis de la culture. Désormais pour importer des livres en russe, il faudra obtenir une autorisation. Selon Kiev, la nouvelle loi entend "protéger la culture ukrainienne et contrer la propagande anti-ukrainienne". Elle s'inscrit dans le cadre de ce que l'on appelle la "dérussification" en Ukraine, un processus visant à tourner la page de l'influence impériale et soviétique. (Belga)