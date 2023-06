Invasion de l'Ukraine - Un pont entre la Crimée annexée et l'Ukraine endommagé par une frappe ukrainienne

"Dans la nuit, une frappe a touché le pont de Tchongar. Il n'y a pas de victimes", a déclaré le gouverneur russe de la Crimée annexée, Sergueï Aksionov, ajoutant que les dégâts étaient en train d'être évalués et appelant les habitants au calme. Ce pont permet de relier la Crimée annexée par Moscou en 2014 à une zone de la région ukrainienne de Kherson occupée par les forces russes. Cette frappe rapportée par les autorités russes intervient alors que les forces ukrainiennes mènent depuis début juin des actions offensives sur plusieurs secteurs du front, notamment dans le sud de l'Ukraine. Si M. Aksionov n'a mentionné qu'un seul pont touché, un responsable de l'occupation russe à Kherson a fait état de plusieurs infrastructures touchées, sans donner de détails. Les forces de Kiev ont "bombardé des infrastructures civiles: des ponts à la limite administrative entre la région de Kherson et la Crimée près de Tchongar", a déclaré Vladimir Saldo, installé par Moscou à la tête des zones occupées à Kherson. Il a publié des photos montrant un même pont dont la chaussée est creusée par un cratère et affirmé que, selon les "premières estimations", les forces de Kiev ont utilisé des missiles britanniques Storm Shadows. Il n'a pas été possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante. La Crimée sert notamment de base arrière logistique aux forces russes déployées dans le sud de l'Ukraine. En octobre 2022, une puissante explosion avait gravement endommagé le seul pont reliant directement la Crimée annexée à la Russie. (Belga)