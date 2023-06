Jeux Européens - Artuur Peters et Bram Sikkens 6e en finale A du K2 500m

Vainqueurs de leur demi-finale mercredi, et auteurs du 5e chrono des demi-finales, ils occupaient la 5e place après 250 mètres et ont terminé au final à la 6e place dans cette compétition qui est aussi le championnat d'Europe 2023. Ils ont terminé à 1.845 seconde des Ukrainiens, vainqueurs devant l'Allemagne et la Serbie. Il leur a manqué 912/1000e pour prétendre au podium. Le Portugal a fini 4e et la Lituanie 5e. Le duo belge avait terminé 8e, sur 9, l'an dernier à l'Euro de Munich. (Belga)