Jeux Européens - Les 3x3 Lions battus par la Lettonie dans leur 2e match de poule

Plus tôt dans la journée, l'équipe belge, composée de Dennis Donkor, Thibaut Vervoort, Caspar Augustijnen et Bryan De Valck, avait gagné son premier match, 21-8 face à la Slovénie. Caspar Augustijnen s'est toutefois blessé au genou dans ce premier duel et a déclaré forfait pour le reste du tournoi. Le joueur de 24 ans ne pouvant plus être remplacé, les Lions doivent continuer à trois. Le dernier match de poule est prévu vendredi (16h35) face à l'Espagne. Les deux premiers du groupe iront en quarts de finale. Au début du mois, les Belgian Lions du 3x3 avaient été éliminés par la Lettonie, championne olympique, en huitièmes de finale du championnat du monde à Vienne. Les résultats des Jeux Européens sont pris en compte pour le classement du basket 3x3 en vue de la qualification en vue des JO de Paris 2024. (Belga)