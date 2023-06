Jeux Européens - Maxime Deloyer et Bram Coene éliminés en padel: "Nous avons fait trop d'erreurs"

"Les Italiens étaient trop forts. C'est vraiment dommage" a déclaré Deloyer. "Nous avons gagné le premier set et dans le deuxième, à 2-2, on s'est fait breaker après quelques erreurs de ma part. Après ça, ils ont été solides au service. Dans le troisième set, nous étions plus lents, ce qui s'explique aussi par la chaleur, et des détails ont finalement fait la différence. C'était un match très équilibré du début à la fin". "Nous avons très bien commencé, mais la force d'un pays comme l'Italie, c'est qu'ils peuvent rapidement s'adapter sur plan tactique" a expliqué Coene, appelé à la dernière minute pour remplacer Clément Geens. "Nous devons être plus réactifs. Peut-être qu'ils ont maintenu un niveau un peu plus constant, surtout dans les moments décisifs. Nous avons enchaîné de très bons points avec une erreur. Si vous jouez un peu moins bien une balle, vous êtes tout de suite punis. Ce n'est pas un cadeau de jouer contre un tel pays". (Belga)