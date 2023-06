Jupiler Pro League - Charles Vanhoutte passe du Cercle à l'Union

Formé au Cercle, où il est arrivé à l'âge de 14 ans, Charles Vanhoutte, 24 ans, avait été prêté une saison à Tubize lors de la saison 2019-2020. Il s'est imposé dans l'équipe première des vert et noir après son retour de prêt. La saison dernière, le milieu de terrain a joué 33 matchs pour le compte du Cercle. C'est le 4e renfort estival de l'Union après l'ailier allemand Henok Teklab, le défenseur belge Fedde Leysen et l'attaquant belge Elton Kabangu. L'Union est à la recherche d'un nouvel entraîneur, le club et Karel Geraerts ayant mis un terme à leur collaboration mercredi, faute d'accord sur un nouveau contrat. L'Union recevra Anderlecht le 28 juillet en ouverture du championnat 2023-2024. (Belga)