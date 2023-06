La Fédération Multisports adaptés et la Ligue handisport vont fusionner

Cette fusion permettra de mutualiser les coûts, de renforcer les projets au bénéfice de tous les handisportifs (amateurs et sous statut) ainsi que de faciliter l'accès au handisport aux personnes porteuses de handicap (puisqu'il n'y aura plus qu'un seul interlocuteur). Fin 2022, les deux fédérations comptaient respectivement 4.403 (LHF) et 3.915 (FEMA) affiliés, soit un total de 8.318 handisportifs. A titre de comparaison, en 2009, on comptait 5.242 handisportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit une augmentation de près de 60% ces dix dernières années. (Belga)