La sécheresse aux Etats-Unis fait bondir les prix alimentaires

Le prix du maïs qui sera récolté plus tard dans l'année a bondi de 30% et celui du soja de 20%. La pluie attendue dans les prochaines semaines devrait épargner le centre du Midwest. Une sécheresse persistante pourrait avoir de graves conséquences pour les États-Unis, premier producteur mondial de maïs et deuxième de soja, mais aussi pour l'inflation des produits alimentaires, ces matières constituant notamment la base de la nourriture des porcs et de la volaille. (Belga)