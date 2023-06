La SNCB teste un nouveau design des écrans d'information à Nivelles et Termonde

Le nouveau design offre deux avantages selon la SNCB: il est donne des informations complémentaires aux voyageurs, et est plus lisible. En ce qui concerne les informations en cas de perturbation, les arrêts intermédiaires éventuellement supprimés, les déviations ou les modifications de parcours seront affichés en temps réel. Le prochain train arrivant sur la même voie sera également indiqué sur les écrans des quais et le nouveau design permet d'intégrer les gares intermédiaires du trajet. Quant à la lisibilité, la SNCB indique que les écrans sont lisibles à une plus grande distance, notamment grâce à la répartition de l'info - une ligne pour chaque train, une colonne par type d'information, une couleur identique pour la destination - et un meilleur contraste. (Belga)