La Wallonie lève 700 millions d'euros grâce à sa première émission obligataire 100% verte

La Région avait déjà réalisé des émissions obligataires durables et sociales, mais elle n'avait encore jamais réalisé une émission labellisée 100% verte. "L'objectif initial de l'opération était une levée de fonds d'un montant de minimum 500 millions d'euros. Cette émission permet à la Région de boucler ses besoins de financement pour l'année 2023 et de commencer à préfinancer les besoins de l'année 2024", se félicite le ministre dans un communiqué. Au total, deux émissions ont eu lieu cette année en Wallonie pour un montant de 2,2 milliards d'euros avec 100% de labellisation durable - la première de 1,5 milliard d'euros en obligations sociales et la seconde de 700 millions en obligations vertes. (Belga)