L'Ares et son homologue flamand faits Docteurs honoris causa de l'Université de Lubumbashi

Pour l'Ares, qui l'annonce jeudi dans un communiqué, "cette prestigieuse distinction, unique en son genre à l'adresse d'une institution, vient mettre en lumière un engagement académique continu avec l'UNILU, depuis près de 30 ans". "Sans discontinuité, l'Ares et le VLIR-UOS ont appuyé de manière remarquable sur les leviers de la formation et de la recherche pour permettre à l'UNILU de se doter d'une infrastructure de formation académique et scientifique de qualité et de disposer d'enseignants et de chercheurs de carrure internationale", souligne le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNILU. Pas moins de 142 docteurs issus de l'université congolaise ont été formés dans divers domaines (santé, agronomie, médecine vétérinaire, gestion urbaine, ...) dans les différentes universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)