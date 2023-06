Le 16e week-end sans alcool et drogue au volant débute ce vendredi

(Belga) Pour la 16e fois, la police fédérale de la route et les polices locales organisent un "week-end sans alcool et drogue au volant". Cette action de contrôles débutera demain/vendredi à 18h00 et prendra fin lundi à 06h00 du matin.