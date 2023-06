Les années '90 à l'honneur au musée Huis van Alijn de Gand

Le musée, consacré à la vie quotidienne, remonte le temps pour une visite teintée de nostalgie. "Comme les années '90 ne sont pas si lointaines, beaucoup de gens possèdent encore des souvenirs et des objets personnels", commente la directrice du lieu, Ann Van Nieuwenhuyse. La nouvelle exposition, simplement intitulée "Expo 90's", fait ressurgir la culture populaire de l'époque, les séries télévisées, les clips vidéo, l'arrivée d'internet et de Windows 98, qui ont marqué toute une génération. "Les années '90 sont la dernière décennie durant laquelle on pouvait être injoignable", rappelle l'échevin local de la Culture Sami Souguir (Open Vld). "On s'appelait avec le téléphone fixe ou depuis une cabine téléphonique." La visite met également en lumière les événements qui ont rythmé les années '90 par le biais de séquences vidéo et de coupures de presse, et fait un clin d'œil au retour des modes qui ont jalonné cette décennie. L'exposition se tient du 24 juin 2023 au 21 avril 2024. (Belga)