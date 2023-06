Les États-Unis et l'Inde mettent fin à plusieurs litiges commerciaux

Cette résolution intervient à l'occasion de la visite d'Etat à Washington du Premier ministre indien Narendra Modi et concerne notamment l'acier et l'aluminium américain, des produits agricoles des deux côtés et des composants nécessaires à la production des énergies renouvelables. La visite a permis d'approfondir la relation économique et technologique, ce alors que les Etats-Unis sont devenus le premier partenaire commercial de l'Inde. L'annonce la plus forte jeudi est la fabrication future en Inde de moteurs F-414 pour avions de chasse par le conglomérat General Electric. Le groupe américain Micron, poids lourd de la fabrication de ces composants informatiques indispensables, a lui annoncé un investissement de plus de 800 millions de dollars dans une usine en Inde. Il s'agit pour les deux pays de renforcer leurs industries nationales et de diversifier les chaînes d'approvisionnement, dont la pandémie de Covid-19 a montré à quel point elles pouvaient être fragiles. Par ailleurs, les deux pays entendent lancer une mission commune l'an prochain vers la station spatiale internationale, tandis que l'Inde rejoint les "accords Artemis", un cadre multilatéral fixé à l'initiative des Etats-Unis pour éviter les conflits dans la conquête et l'exploration spatiale. (Belga)