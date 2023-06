Les trains circulent de nouveau entre Ottignies et Bruxelles

La circulation avait déjà pu être rétablie sur une voie depuis 09h30, souligne le gestionnaire. "Cet acte de malveillance a eu de lourdes conséquences puisque plus de 60 trains ont été supprimés et plus de 1.000 minutes de retard cumulées ont été enregistrées", a déploré Infrabel. Des retards sont encore à prévoir en début d'après-midi. Selon Infrabel, le trafic devrait être normalisé pour l'heure de pointe du soir. (Belga)