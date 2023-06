Ligue 1 - Strasbourg racheté par BlueCo, les propriétaires américains de Chelsea

"Cet accord marque un nouveau chapitre dans l'histoire du Racing puisque le consortium s'engage à accélérer les investissements durables dans la croissance du club, y compris dans les équipes premières et dans l'Académie, dans la continuité du projet mis en oeuvre par Marc Keller, qui restera président du club, soutenu par son équipe de direction actuelle", a indiqué BlueCo dans un communiqué. Le groupe a racheté quasiment l'intégralité des parts du club, a précisé une source proche du dossier, sans pouvoir donner cependant le montant de l'investissement. "BlueCo s'engage à préserver l'héritage du Racing et souhaite travailler en étroite collaboration avec Marc Keller et son équipe dirigeante afin de poursuivre l'excellent travail accompli", poursuit le communiqué. Strasbourg devient le cinquième club de L1 à passer sous pavillon américain après Marseille, Lyon, Toulouse et Le Havre. (Belga)