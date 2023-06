Lotto Super League - La saison 2023-2024 débutera le vendredi 25 août

(Belga) La saison 2023-2024 de Lotto Super League, la D1 féminine de football, débutera par deux rencontres entre Charleroi et Genk (20h00) et La Gantoise et Anderlecht, champion en titre, (20h30) le vendredi 25 août, a annoncé la Pro League jeudi lors de la présentation des calendriers à l'Atomium à Bruxelles.