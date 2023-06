L'Union belge a enregistré un bénéfice de 3,44 millions d'euros en 2022

"La crise énergétique et l'indexation des salaires ont porté un coup financier à toutes les entreprises en 2022, et il n'en est pas autrement pour l'URBSFA. Mais grâce à la vente du bâtiment fédéral à Bruxelles, aux solides résultats commerciaux et à un fonctionnement efficace, l'URBSFA a acté un bénéfice de 3,44 millions d'euros", indique dans un communiqué la fédération belge de football, qui a vendu sa célèbre "Maison de verre" de l'avenue Houba de Strooper à la Ville de Bruxelles pour aller s'installer à Tubize. "Malgré l'augmentation des prix énergétiques et des coûts salariaux, nous avons terminé l'année 2022 sur une note positive", déclare Manu Leroy, CEO ad interim de l'Union belge, dans un communiqué. "Nous sommes armés pour 2023, une année qui - sans tournoi majeur et avec des coûts salariaux indexés qui continuent d'augmenter - constituera un défi sur le plan budgétaire. Mais nous voulons renforcer nos ambitions pour les années à venir : se qualifier pour chaque tournoi majeur avec les Diables Rouges et les Red Flames, décrocher l'organisation de la Coupe du monde féminine 2027 en Belgique, intensifier la lutte contre le racisme et la discrimination dans le football et digitaliser encore davantage le fonctionnement de l'URBSFA. Je compte sur le soutien du nouveau conseil d'administration pour réaliser ces ambitions et je me réjouis de notre collaboration". (Belga)