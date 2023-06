Plus de 90% des jeunes développent de nouvelles compétences après leur service citoyen

Les promotions, composées en moyenne de 16 jeunes, présentent une forme de mixité, quoiqu'elle ne soit pas le reflet de celle définie par les critères de la PSC, à savoir plus de 25 jeunes, indique l'Iweps. Parmi les jeunes, 58% affirment également que leurs promotions étaient composées de jeunes fort différents. En outre, plus de 90% des jeunes estiment que le service citoyen leur a apporté une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de nouvelles compétences organisationnelles, un sens des responsabilités, des compétences liées au travail en équipe et des compétences en communication. Les jeunes ont aussi amélioré leur capacité à exprimer leur point de vue et ont plus de pouvoir pour influencer les choses ainsi qu'une meilleure confiance en eux, précise le rapport. Par ailleurs, 82% des jeunes ont un projet personnel à l'issue du service, contre 64% en amont. Ils se sentent également davantage prêts à chercher un emploi qu'avant leur service et sont plus confiants dans leurs chances de trouver du travail. Ils entament des démarches pour reprendre des études ou une formation ou retournent faire du bénévolat après leur service. Le service a aussi permis aux jeunes NEET (ni à l'emploi, ni en enseignement, ni en formation) de recréer du lien social et de s'ouvrir à d'autres opinions. De nombreux jeunes s'expriment plus et mieux, note enfin l'Iweps qui recommande au gouvernement wallon de prévoir un financement du service citoyen sur le long terme. (Belga)