Procès des attentats à Bruxelles - Me Cohen plaide la complicité pour crime de guerre dans le chef d'El Makhoukhi

L'avocat a entamé sa plaidoirie par une question qu'il estime essentielle: pourquoi? "La justice pénale ne s'intéresse qu'au 'comment'. Nous sommes avant tout des êtres humains, comprendre le 'comment' ça aiguise notre curiosité, mais le 'pourquoi' finit toujours par arriver. Le 'pourquoi' donne leur dimension aux choses", a estimé Me Cohen. Il a en outre insisté sur l'importance de ne pas s'arrêter à des "réponses simples". Il a ajouté plus tard: "je veux pouvoir revenir à l'origine de cette violence inouïe mais pas incompréhensible". "Dire que ces attentats ont eu lieu parce que l'islam salafiste déteste la démocratie n'a pas de sens. Cette phrase-là, elle est vide. Si c'était le cas, il y aurait des attentats tous les jours", a développé l'avocat. "On n'est pas dans une lutte des civilisations permanentes. Il y a quelque chose de plus fort derrière". Me Cohen a ensuite expliqué que sa plaidoirie s'attacherait à expliquer pourquoi son client est, selon lui, coupable de complicité de crime de guerre. "Il s'agit de plaider coupable, mais dans un autre champ juridique", a-t-il précisé. Le ministère public a requis, fin mai, la culpabilité de Bilal El Makhoukhi pour participation aux activités d'un groupe terroriste ainsi que pour assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. L'accusé est poursuivi dans ce dossier pour avoir fourni une aide logistique à la cellule terroriste bruxelloise. (Belga)