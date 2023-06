Quatre nouveaux membres au conseil d'administration de l'Union belge

Les mandats de Sven Jaecques (Antwerp) et Philippe Godin (ACFF) courent encore deux ans. Les mandats de Michael Verschueren (Anderlecht) et de Robert Huygens (Voetbal Vlaanderen) ont pris fin, tandis que Peter Willems (OHL) et Marc van Craen (Voetbal Vlaanderen) ont démissionné en tant qu'administrateurs de l'URBSFA. Pascale Van Damme, devenue en mai la première présidente de l'Union belge à la suite de la démission de Paul Van den Bulck, complète le conseil d'administration. Elle siégeait jusque-là en tant que membre indépendante au sein du conseil d'administration. Un nouvel administrateur indépendant sera probablement nommé lors de la prochaine assemblée générale en décembre 2023. "Je tiens à remercier les membres sortants du conseil d'administration pour leur investissement durant toutes ces années et les administrateurs actuels pour leur engagement", déclare Pascale Van Damme dans un communiqué de l'Union belge. "Ils ont tous déjà prouvé qu'ils avaient un grand cœur pour le football belge et qu'ils possédaient les connaissances, le bagage et la motivation nécessaires pour faire grandir l'URBSFA. Le football n'est pas seulement le sport le plus pratiqué dans notre pays, mais aussi le plus inclusif. Nous voulons utiliser cette force pour rassembler encore plus de gens et accroître l'engagement social". (Belga)