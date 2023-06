Tour de France - BORA-hansgrohe avec Jay Hindley, Emanuel Buchmann, Nils Politt et Jordi Meeus

L'Australien Jai Hindley, vainqueur du Giro en 2022, sera le leader qui visera le classement général à l'occasion de sa première Grande Boucle. Les Allemands Emanuel Buchmann, 4e en 2019, et Nils Politt, vainqueur de la 12e étape en 2021, le Luxembourgeois Bob Jungels, 11e en 2018 et 2022, l'Autrichien Marco Haller, et le Néerlandais Danny van Poppel figurent aussi dans cette sélection. Ce dernier sera le sprinteur de l'équipe en compagnie de notre compatriote Jordi Meeus qui va découvrir à 22 ans le Tour de France. Le Limbourgeois, vainqueur cette année du Circuit de Wallonie le 18 mai, a disputé la Vuelta en 2021. Il y avait signé quatre top 10 dont une 2e place dans la 16e étape battu par le seul Fabio Jakobsen à Santa Cruz de Bezana. En revanche, l'Irlandais Sam Bennett, lauréat du maillot vert dans le Tour 2020, n'a pas été retenu, pas plus que le Russe Aleksandr Vlasov, mal remis du Covid, ou l'Allemand Lennard Kämna, 9e du récent Giro. La dernière place sera attribuée ce week-end. Elle reviendra à un grimpeur précise l'équipe. L'Allemand Maximilian Schachmann, le Colombien Sergio Higuita, voire le jeune Cian Uijtdebroeks, 20 ans, sont les candidats les plus probables. (Belga)