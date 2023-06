Tour de France - Mark Cavendish recevra des conseils de Mark Renshaw sur le Tour

Renshaw, qui a souvent mené Cavendish au sprint en tant que coureur professionnel, devrait aider le Britannique à remporter sa 35e victoire d'étape sur le Tour, ce qui ferait de lui l'unique détenteur d'un record qu'il partage pour le moment avec Eddy Merckx (34 victoires chacun). Cavendish a annoncé il y a un mois qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison et le Tour de France 2023, qui démarrera du Pays Basque espagnol, sera sa dernière chance pour aller chercher ce record, alors que sa dernière victoire sur la Grande Boucle date de 2021. "Je suis vraiment impatient de mettre mes compétences au service de l'équipe pour aller chercher des victoires", a expliqué Renshaw sur le site Internet d'Astana Qazaqstan. "Notre objectif est de remporter des étapes de sprint. Je suis impatient de partager mes connaissances et mon expérience acquises en tant que meneur et coéquipier de Mark Cavendish. La carrière de Mark est déjà un grand succès, mais je suis ravi d'avoir l'opportunité de l'aider à terminer sur un sommet absolu" conclut Renshaw, qui s'est retiré du cyclisme à la fin de l'année 2019. (Belga)