Trafic perturbé entre Ottignies et Bruxelles Luxembourg en raison d'un vol de câbles

"Un vol de câble survenu la nuit dernière à Profondsart a endommagé la signalisation et perturbé le fonctionnement d'un aiguillage à hauteur de Baekenbos. En conséquence, un train a été immobilisé à hauteur de la gare de Genval", détaille auprès de l'agence Belga Infrabel. Les équipes techniques d'Infrabel sont sur place pour effectuer les réparations. Elles espèrent rétablir au plus vite le trafic ferroviaire. En attendant, les trains qui effectuent la liaison entre Bruxelles et Ottignies circulent sur une seule voie. Des déviations sont également prévues via Louvain (Leuven) pour rejoindre la Capitale. La SNCB a également mis en place un service de bus. (Belga)