Trafic perturbé entre Ottignies et Bruxelles Luxembourg en raison d'un vol de câbles

"Cet acte de malveillance perturbe le fonctionnement des éléments de l'infrastructure ferroviaire et ne permet plus de faire rouler des trains", a souligné le gestionnaire. Les équipes techniques d'Infrabel sont sur place pour effectuer les réparations nécessaires afin de permettre la reprise de la circulation et garantir la sécurité du trafic. Étant donné l'importance des dégâts, les travaux de réparation devraient prendre toute la matinée, selon Infrabel. En conséquence, tous les trains au départ d'Ottignies sont déviés vers Leuven (Louvain). Il faut compter une trentaine de minutes de temps de parcours supplémentaire pour rejoindre Bruxelles. Un service de bus a également été mis en place par la SNCB. (Belga)