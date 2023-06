Une année 2022 stable pour les Brasseurs belges

La fédération des Brasseurs misait sur un retour à la normale en 2022. On n'y est pas encore tout à fait, puisque 7,1 millions d'hectos avaient été écoulés en 2019, mais il faut garder à l'esprit que le marché de la bière en Belgique est en recul constant depuis 25 ans, situe Krishan Maudgal, directeur de la fédération. La situation à l'export présente une réalité contrastée. Dans l'absolu, les résultats ne sont pas alarmants avec un recul de 5,5% en 2022 par rapport à 2021, à 16,4 millions d'hectolitres. Les brasseurs belges n'ont jamais fait autant d'affaires avec les pays de l'Union européenne, où des volumes records de 13,4 millions d'hectos ont été expédiés. Mais, au fil des ans, les produits belges semblent nettement moins apprécier les longs déplacements puisque les volumes hors UE se sont effondrés de plus de 30% en un an, à 2,9 millions d'hectolitres. M. Maudgal reste serein. Il n'y a pas de perte d'image de la bière belge outre-Atlantique. La consommation aux Etats-Unis ne s'observe plus dans les chiffres de nos brasseurs car quelques gros acteurs optent aujourd'hui pour produire leurs bières in situ, pour des raisons environnementales notamment. Dans le rapport des Brasseurs, AB InBev précise ainsi que sa pils vedette à l'international, la Stella Artois, est brassée depuis 2021 aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. (Belga)