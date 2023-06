Vols "sans précédents" dans les supermarchés britanniques

Les articles les plus souvent volés sont "la viande, l'alcool et les confiseries, des articles à forte valeur qui peuvent être revendus par ceux qui ont un problème d'addiction à l'alcool ou aux drogues, ou par des groupes de crime organisée", ajoute ce rapport. Dans les supermarchés ou magasins de proximité, les consommateurs s'habituent à voir des autocollants antivols sur les produits d'alimentation de base, notamment sur la viande. Dans les parapharmacies, il arrive que les vendeurs ne placent plus le maquillage sur les étalages à cause de vols trop fréquents. "Les niveaux de vols que les distributeurs subissent au quotidien sont sans précédent", commente le directeur général d'ACS James Lowman. S'il reconnait que la crise du coût de la vie y contribue, l'essentiel de ces vols "ne provient pas de gens qui sont en difficultés mais de bandes de crime organisé ou de personnes qui volent pour financer leurs addictions aux drogues ou à l'alcool. Ca ne peut pas continuer", poursuit M. Lowman. L'inflation persistante au Royaume-Uni, la plus élevée des pays du G7, qui s'est maintenue à 8,7% sur un an en mai, est à l'origine d'une profonde crise du coût de la vie dans le pays. (Belga)