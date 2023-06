WTA Berlin - Kimberley Zimmermann éliminée en quarts de finale du double

La Bruxelloise, qui joue son premier tournoi de la saison sur gazon, et la Moscovite ont perdu 6-2 et 6-2 en à peine 56 minutes de jeu contre la paire formée de la Française Caroline Garcia (WTA 4 en simple, 191 en double) et de la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 21) Zimmermann et Sizikova avaient éliminé au premier tour les Japonaises Aoyama et Shibahara, lauréates la semaine dernière Rosmalen, et 3e tête de série dans la capitale allemande. (Belga)