"1985" remporte le prix de la meilleure série étrangère au festival de la TV à Shanghai

L'intrigue de "1985", écrite par Willem Wallyn et réalisée par Wouter Bouvijn, se déroule autour des faits réels liés au dossier des Tueurs du Brabant dans les années 80. Tijmen Govaerts, Aimé Claeys et Mona Mina Leon se partagent les rôles principaux. Pour le prix Magnolia de la meilleure série étrangère, la réalisation belge a devancé plusieurs séries de fictions notables comme celle de la Paramount "1923", la série japonaise "Rebooting", la Française "Les combattantes" ou encore la sixième et dernière saison de la série américaine "Better Call Saul". (Belga)