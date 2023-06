350 Pakistanais étaient à bord du navire qui a chaviré en Grèce

La plupart des migrants originaires du Pakistan sont présumés morts, seuls 12 de la centaine de survivants provenant de cette nation asiatique. Au moins 82 corps de compatriotes ont été identifiés jusqu'ici, a précisé le ministre au Parlement, à Islamabad. Les autorités pakistanaises ont également annoncé avoir arrêté une vingtaine de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic d'êtres humains, après le naufrage de ce bateau vétuste et bondé. Les troubles politiques et une économie au bord de l'effondrement poussent chaque année plus d'un demi-million de Pakistanais à embarquer pour des traversées périlleuses à destination de l'Europe, où ils tentent d'entrer illégalement en quête d'une vie meilleure. Plus de 700 migrants issus du Pakistan, de Syrie, de Libye, et de Palestine se trouvaient sur le chalutier qui a chaviré puis coulé en quinze minutes, au large du Péloponnèse. (Belga)