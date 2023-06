ATP Queen's - Alcaraz efface Dimitrov et rejoint les demi-finales au Queen's

Le 2e joueur mondial n'a tremblé qu'en début de second set face au 26e mondial, vainqueur du tournoi londonien en 2014 mais qui avait dû en passer cette année par les qualifications pour intégrer le tableau principal. Pour le troisième tournoi sur gazon seulement de sa carrière, après Wimbledon 2021 (défaite au 2e tour) et Wimbledon 2022 (défaite en huitième), Alcaraz affrontera en demi-finale l'Américain Sebastian Korda, qui a dompté le héros local, Cameron Norrie (N.5) 6-4, 7-6 (7/1). Le Danois Holger Rune, tête de série N.2 qui n'avait jamais remporté un match sur gazon avant ce Queen's, a fait étalage de ses progrès sur la surface pour écarter l'Italien Lorenzo Musetti (N.6) 6-4 7-5. Le jeune Danois, qui pourrait s'installer à la 5e place du classement de l'ATP en cas de sacre à Londres, affrontera pour une place en finale l'Australien Alex de Minaur, qui a stoppé le Français Adrien Mannarino, 46e joueur mondial, 6-4, 4-6, 6-4. Tombeur au tour précédent de l'Américain Taylor Fritz, tête de série N.3, Mannarino, 34 ans, s'est accroché autant qu'il a pu face au 18e mondial et tête de série numéro 7 mais il n'a quasiment jamais eu l'ascendant dans la rencontre (Belga)