bpost accueille sa millième camionnette électrique

Cela représente pas moins de 6.700 véhicules électriques et vélos. En outre, plus de 600 vans électriques devraient encore venir grossir les rangs d'ici la fin de l'année 2023. Les centres de distribution des provinces d'Anvers, Liège et Bruxelles comptent le plus de camionnettes électriques. La première camionnette électrique est entrée dans les parkings de bpost en juin 2018, à Mons. Il s'agissait alors d'un projet-pilote. "bpostgroup entend être une référence en matière de durabilité. Nous acheminons et distribuons quotidiennement près de 540.000 colis et 5,5 millions de lettres, en moyenne. Nous sommes conscients que cela a un impact considérable sur notre planète", souligne Philippe Dartienne, CEO de bpostgroup. (Belga)