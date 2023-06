Bundesliga - L'Autrichien Christoph Baumgartner quitte Hoffenheim pour Leipzig

À 23 ans, Baumgartner totalise 138 matches pour l'équipe première d'Hoffenheim, avec qui il a inscrit 30 buts et donné 22 passes décisives. Cette saison, en 33 matches dans le championnat allemand, il a accumulé 7 buts et 7 assists. Le club a fini 12e au classement. "Je voulais vraiment rejoindre un club dans lequel il est possible de gagner des titres, ce que l'équipe a prouvé après avoir remporté sa deuxième coupe d'Allemagne consécutive", a commenté l'Autrichien. Le RB Leizpig a terminé 3e du classement en Bundesliga, à 5 points du Bayern et de Dortmund. "J'ai également hâte de jouer la Ligue des Champions." Depuis 2020, Christoph Baumgartner est international autrichien, dans les traces de son frère Dominik qui évolue aujourd'hui à Wolfsberger en Autriche. Christoph totalise 27 sélections et 8 buts. Il a notamment disputé les 90 minutes du match contre les Diables Rouges, samedi dernier à Bruxelles (1-1), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Leipzig a ainsi comblé le départ d'un autre milieu offensif autrichien, Konrad Laimer, qui a rejoint le Bayern Munich. Baumgartner arrivera cet été avec deux joueurs du RB Salzbourg: son compatriote Nicolas Seiwald et le Slovène Benjamin Sesko, recrutés cet hiver auprès du club satellite. (Belga)