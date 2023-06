Challenge Tour - Matthis Besard 15e après le premier tour à l'Open de Bretagne

Besard, qui a récemment fait son entrée sur le circuit professionnel, a terminé 2 sous le par malgré un triple bogey au 17e trou. Il avait auparavant commis une seule erreur, et réussi six birdies. Il se trouve donc à 5 coups du leader français Felix Mory, en tête avec un coup d'avance sur le Nord-Irlandais Cormac Sharvin. Le Suédois Rikard Karlberg suit, un coup plus loin. Yente Van Doren a terminé le premier tour en 74 coups (+4), à la 107e place. Alan De Bondt, en 78 coups (+8), est 141e. Le tournoi a pris du retard lors de la première journée, jeudi, à cause d'un épais brouillard. De nombreux joueurs ont dû débuter leur parcours vendredi matin. (Belga)