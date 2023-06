Championnat de Belgique de cyclisme - Lotte Kopecky seule face toutes les autres

Après une boucle passant par Menin, Wevelgem et Wervicq, la course se dirigera brièvement vers la province du Hainaut pour remonter vers le nord jusqu'à Zonnebeke. Contrairement aux hommes, les femmes ne font pas l'ascension du Kemmel et retournent à Izegem en passant par Ypres, Passendaele et Roulers, où deux tours d'un circuit local de 25,3 kilomètres chacun les attendent après 84 kilomètres de course. "Le parcours n'est certainement pas très difficile. Il sera donc compliqué pour Lotte Kopecky de faire un écart. Tout le monde va viser sa roue et elle sera en plus toute seule. Elle doit faire face à des équipes qui peuvent faire quelque chose en bloc. Ce ne sera pas une tâche facile pour Lotte", estime le coach national Ludwig Willems. "Le Team Fenix-Deceuninck de la championne sortante Kim de Baat comprend Julie De Wilde, Sanne Cant et Julie Van De Velde", a encore précisé Willems. "Kopecky devra peut-être compter sur le soutien de Valerie Demey, qui est aussi seule membre de LIV Racing. Après tout, un championnat reste un championnat. Il peut se jouer très rapidement si toutes les équipes importantes ont une représentante dans une échappée. Une chose est sûre : Lotte devra courir très attentivement si elle veut remporter un nouveau titre." (Belga)