Championnats de Belgique de cyclisme - "Tout doit bien s'emboîter" pour Tim Merlier, qui veut défendre son titre

Il sera le leader absolu de son équipe en cas d'arrivée groupée, mais devra se mesurer à un plateau notamment composé de Jasper Philipsen, Gerben Thijssen, Jordi Meeus et Timothy Dupont. L'écurie de Patrick Lefevere pourra également compter sur d'autres coureurs en cas de scénarios divers, comme Remco Evenepoel et Yves Lampaert. "Je n'étais pas dans les meilleures conditions l'année dernière. J'étais tombé à Paris-Roubaix, et j'avais dû rester sur la touche pendant un certain temps. Mais au championnat de Belgique, tout s'est bien emboîté j'ai pu prendre mon deuxième maillot tricolore", a expliqué Merlier. Celui-ci était estampillé Alpecin-Fenix, avant le départ du sprinteur pour sa nouvelle équipe. "L'année dernière, la stratégie était de jouer la carte Jasper Philipsen. Je devais faire mon propre boulot, de mon côté, et ça a marché au sprint." Dans son équipe actuelle, "il y a de la concurrence, mais le plus important est de garder le maillot chez nous", a-t-il poursuivi. Après cinq victoires en début de saison, Tim Merlier a levé les bras une fois de plus lors de l'étape finale des Quatre Jours de Dunkerque. "Je m'étais fait piéger plusieurs fois lors des sprints. Ce n'est que dans la dernière étape que les choses se sont passées comme je le voulais. J'étais aussi loin pendant le dernier kilomètre, mais je m'en suis sorti. Cela peut se passer comme ça dimanche. Tout doit bien s'emboîter." (Belga)