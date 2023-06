Délégation Iranienne à Bruxelles - David Clarinval souhaite une discussion franche avant de relancer le conclave fiscal

"Les derniers événements que nous avons traversés nécessitent que l'on puisse retrouver un peu de sérénité, que l'on puisse ressouder les liens et avoir une discussion franche qui permette que les sept partis de la majorité soient à leur aise. Ce gouvernement doit encore pouvoir travailler. ..On doit arrêter une forme de bashing à notre égard qui devient lourd", a-t-il déclaré. Aux yeux du vice-Premier ministre, cela passera "sans doute par des discussions durant les quelques jours qui viennent notamment jusqu'au vote de confiance qui est demandé à l'égard de ma collègue". "Dans le cas contraire, il n'est pas facile pour le partenaire comme moi, de venir discuter des réformes ambitieuses, difficiles, et que par ailleurs on tienne mes collègues avec un fusil sur la tempe", a-t-il dit. Pour David Clarinval, les accusations de mensonge de "certains membres de la majorité" à l'égard de la ministre des Affaires étrangères "vont trop loin". Dans ce contexte, "le MR ne fera pas de concession sur la réforme fiscale et le nucléaire. C'est se fourrer le doigt dans l'oeil", a-t-il encore dit. (Belga)